Toplantıda, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir ay içerisinde yapılan faaliyetler ele alındı. İlimizdeki huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik muhtarlarımızın beklentileri ele alınarak istişarelerde bulunuldu.

Vali Zülkif Dağlı, toplantıda yaptığı değerlendirmede; muhtarların kamu hizmetlerini yürüten birer kamu görevlisi olduğunu, her ay düzenli olarak gerçekleştirilen istişare toplantılarının amacının muhtarların sorunlarını, taleplerini dinlemek ve çözüm üretmek olduğunu ifade etti.

Vali Dağlı toplantıya katılan muhtarların her birine tek tek söz vererek talep ve önerilerini dinledi.

Editör: HABER MERKEZİ