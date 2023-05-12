Bir kafede düzenlenen toplantıda konuşan Ahlatcı, muhtarların önemli bir görevi yerine getirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da muhtarlara büyük önem verdiğini söyledi.

AK Parti hükümeti döneminde muhtarların sosyal haklarının yeniden düzenlendiğini hatırlatan Ahlatcı, mahallenin, esnafın, köyün, köylünün, sokağın nabzını tutan muhtarların devletle vatandaşlar arasında köprü kurarak çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirtti.

“AK PARTİ ÇATIMIZ ALTINDA 21 YILDIR HEP

BİRLİKTE GÜZEL İŞLERE İMZA ATTIK VE ATACAĞIZ”

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye'de çok güzel işlere imza attığını belirten Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlara hizmet etmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

“VATANDAŞLARIMIZ GÜÇLÜ TÜRKİYE

İÇİN DOĞRU KARAR VERECEKTİR”

Türkiye'nin çok büyük bedeller ödeyerek bu günlere geldiğini hatırlatan Ahlatcı, Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini, güçlü olmasını isteyen vatandaşların sandığa gittiklerinde doğru kararı vereceklerine inandığını ifade etti.

Her zaman muhtarların yanında olduğunu kaydeden Ahlatcı, “Milletvekili olduktan sonra da sizin Ankara'daki temsilciniz olacağım. Siyasi parti gözetmeksizin, Çorum'a ve Çorumlu hemşehrilerime en iyi hizmeti vermek için muhtarlarımızın emrinde olacağım. Mahallenizdeki sorunların çözülmesi, halkımızın yüzünün gülmesi için sizlerin en yakın çalışma arkadaşı olacağım” dedi.

“BU SEÇİM DÜNYANIN KADERİNİ BELİRLEYECEK”

“14 Mayıs seçimleri sadece bu ülkenin değil dünyanın kaderini belirleyecek” diyen Ahlatcı, “Bu sebeple tarihi bir öneme sahip. Bu seçim Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında değil, Cumhurbaşkanımız ile dünya arasında. AK dava olarak büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. İçte ve dışta bundan rahatsız olanlar var. Cumhurbaşkanımızı devre dışı bırakmaya çalışan odaklar var. Ama biz var olmaya milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu milleti oluşturan ne varsa bunun kurumsal adı AK Parti’dir. AK Parti bu milletin kendisidir” diye konuştu.

“OYLARINIZI AK PARTİ'DE BİRLEŞTİRİN”

Oy kullanacak vatandaşlara da sen seslenen Ahlatcı, Ömer Halis Demir için, Şehit Aybüke Öğretmen için, tüm şehitler için, Ayasofya için, İHA' lar, SİHA'lar için, tüm mazlum milletler için, Kudüs için, Kahraman Türk Polisi için oylarını AK Parti'de birleştirmelerini istedi.

Konuşmasının ardından Ahlatcı, muhtarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.