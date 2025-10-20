19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Çorum Valiliği ev sahipliğinde, Buhara Kültür Merkezi’nde “Muhtarlar Buluşması” programı düzenlendi. Programa, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı, Mehmet Tahtasız, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve protokol üyeleriyle birlikte merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Programda konuşan Vali Ali Çalgan, demokrasinin en güçlü halkalarından biri olan muhtarlarla bir araya gelmenin gurur ve mutluluğunu yaşadığını belirtti. Vali Çalgan, 19 Ekim’in, halkın iradesini temsil eden ve yerel yönetimlerin temel taşı olan muhtarların emeklerinin, fedakârlıklarının ve özverili çalışmalarının takdir edildiği özel bir gün olduğunu vurguladı.

Muhtarlık kurumunun temellerinin 1829 yılında Osmanlı döneminde İstanbul’da atıldığını, 1833’ten itibaren ise Anadolu genelinde hayata geçirildiğini hatırlatan Vali Çalgan, bu köklü sistemin halkın doğrudan seçtiği temsilciler aracılığıyla devletin en ücra köşelerine kadar ulaşmasını sağlayan eşsiz bir mekanizma olduğunu ifade etti. 2015 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan genelgeyle 19 Ekim’in “Muhtarlar Günü” olarak ilan edilmesinin, bu kadim görevin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Vali Çalgan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



“442 sayılı Köy Kanunu çerçevesinde yürüttüğünüz görevler sadece resmî işlemlerle sınırlı kalmamakta; aynı zamanda sosyal dayanışmayı güçlendiren, toplumsal huzuru pekiştiren bir misyonu da içermektedir. Devletin kararlarını halka ulaştırmak, köy ve mahallelerin ihtiyaçlarını tespit etmek, çözüm üretmek ve halkın yaşam kalitesini artırmak adına gösterdiğiniz çaba, her türlü takdirin üzerindedir.”

Muhtarların sadece idari görevli değil, aynı zamanda toplumun vicdanı ve sesi olduğunu belirten Vali Çalgan, “Sizler, vatandaşlarımızın kapısını ilk çaldığı, derdini ilk anlattığı, ilk çözüm beklediği kişilersiniz. Devletin şefkat elini vatandaşımıza uzatan, adaletin ve güvenin teminatı olan temsilcilersiniz.” dedi.

Muhtarların gayretiyle mahallelerin daha huzurlu, köylerin daha üretken ve toplumun daha güçlü hale geldiğini ifade ederek, yerel yönetimlerin muhtarlarla birlikte tamamlandığına dikkat çeken Vali Ali Çalgan, “Bizler de sizlerle omuz omuza çalışmaya, halkımıza en iyi hizmeti sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda görevi başında hayatını kaybeden tüm muhtarları rahmetle anan Vali Çalgan, “Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; sizlere sağlık, huzur ve başarı dolu bir görev hayatı diliyorum. Her zaman yanınızda olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.” dedi.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.