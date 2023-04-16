Karakeçili Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın, Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu, Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal, Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker ve Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, geçtiğimiz aylarda CHP İl Başkanlığına getirilen Ümit Er’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sırasında mahallelerin ve muhtarların genel sorunları ele alındı.
İl Başkanı Ümit Er, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, muhtarlara teşekkür etti, görevlerinde başarılar diledi.