Çorum Sungurlu İlçemizin Aşağıfındıklı Köyü Muhtarı Rıfat Girişginoğlu, AFDER Başkanı Salim Arıkan, Muhtar Azaları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Boranlı ve Nasıf Sandıklıoğlu, Oğlaközü Köyü Muhtarı Engin Yollu ve Küçükpolatlı Köyü Muhtarı Fatih Doğan’ı Gazi Mecliste misafir ettiklerini belirten Milletvekili Ceylan, Muhtarlara, köy dernek başkanına ve azalara nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Muhtarlar, Köylerinin daha modern ve yaşanabilir bir hal alması için İçmesuyu, Kanalizasyon, Beton Parke taşı, Asfalt, Menfez ve Çocuk oyun grubu yapılmasında vermiş olduğu destek için Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a köyleri adına teşekkür ettiler.

Milletvekili Ceylan’a istedikleri zaman ulaştıklarını belirten Muhtarlar, “Köyümüze yapılan hizmetler, yatırımlar ve ayrıca ne zaman bir istek ve talep de bulunsak her zaman yanımızda olan 7/24 aradığımızda ulaşabildiğimiz için ayrıca teşekkür ediyoruz” dediler.

Muhtarların köylerinde veya mahallerinde yaşayan insanların nabzını tuttuduğu ifade eden Milletvekili Ceylan, “Birinci derecede onlarla daha yakın temasta olduğunuz için birinci derecede sorunları da, önerileri de, istekleri de gören yaşayan sizlersiniz. Bizler tarafından yapılan, yapılması istenen hizmetlerin sizlerin aracılığıyla vatandaşa doğrudan ve doğru bir şekilde iletilmesini sağlıyor hem de köyde ve mahallede yaşanan sorunlar, talepler yada sıkıntılarla ilgili bir konu olduğunda birinci ağızdan doğrudan bize iletmeniz açısından da önem taşıyorsunuz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde medeniyet hazinemizi muhafaza görevi ve millete hizmet bilincinin sorumluluğuyla emin adımlarla 2023'e doğru birlik, beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

