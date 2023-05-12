Millet İttifakı (CHP) Çorum Milletvekili Adayları Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat ve Seyit Ahmet Güher, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız’ın da katıldığı buluşmada muhtarların beklentileri, sorunları, çözüm önerileri ele alındı.

Görüşme sırasında bir açıklama yapan Milletvekili Adayı Bekir Özsaçmacı, “Muhtarlar, yalnızca evrak düzenleyici değil, halkın temsilcisi ve katılımcı demokrasinin öncüsü olmalıdır” diyerek muhtarlık müessesesini önemsediklerini belirtti.

Özsaçmacı, muhtarlık konusunda hedef koyan, program hazırlayan Millet İttifakı’nın yasal düzenlemelerle muhtarlığın etkisini artıracağını söyledi.

"Tam 82 değişik kanunda 354 madde muhtarlarla ilgilidir, muhtar sözü geçer. Muhtarların bir kanunu yok. Milletvekillerinin, belediye başkanlarının, cumhurbaşkanının, bakanlıkların, her şeyin kanunu var. Madem bütün Anadolu coğrafyasına yayılmışız, her köy ve mahallede muhtarlarımız var, bütüncül bir kanun olmalı. O kanunu ele aldığınızda muhtarların görevleri olacak, diğer kanunlarla ilgili bağlantılarınız, hepsi orada görülecek.

Muhtarlık kanununda birleşik oy pusulasının olması lazım. Dolayısıyla sadece muhtarın görev, yetki ve sorumluluğunu belirleyen bir bağımsız yasası olmalı. Yasayla bir büro görevlisi tahsis edilmelidir. Ücretinin de genel bütçeden karşılanması lazım. Çünkü muhtar seçimle geliyor, sıradan bir atamayla gelmiyor. Muhtarların bütçesi neden yok? Emlak vergisinin en azından çok küçük bir rakamı muhtara bütçe olarak tahsis edilebilir."

Mahalledeki zengini ve fakiri en iyi muhtarın bileceğini, bu yüzden sosyal yardımların muhtarlar aracılığıyla dağıtılmasının önemine işaret eden Özsaçmacı, muhtarı devre dışı bırakarak sosyal yardım yapmanın siyasi olduğunu dile getirdi.

Özsaçmacı, mahalleyle ilgili kararların alınacağı belediye meclisi toplantılarına muhtarların da davet edilmesinin önemini vurgulayarak, "Belediye Kanunu'nun 75. maddesinde 'Belediyeler belediye meclisi kararıyla kamu kuruluşlarıyla ortak proje geliştirebilirler.' diyor ama bu kanunda muhtarlık kamu kuruluşu sayılamıyor. Dolayısıyla muhtarlıklarla belediyelerin ortak proje geliştirmesi, bu kanuna göre mümkün değil. Mahalleyle ilgili projeyi belediyeyle iş birliğinde muhtar gerçekleştiremiyorsa ve yasa engelse buna muhtarlık kanununda 'dur' dememiz lazım. Muhtar geliştirdiği bir sosyal projeyi belediye başkanıyla hayata geçirebilmelidir" diye konuştu.

Özsaçmacı, Millet İttifakı iktidarında muhtarları rehber, yol arkadaşı olarak kabul edeceklerini vurguladı.

Millet İttifakı adayları, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı için destek istedi.