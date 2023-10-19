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Muhtarların demokrasinin ilk halkasını oluşturduğunu belirten Adem Özdemir mesajında köy ve mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesinde önemli görevler üstlendiğini açıkladı.

Özdemir mesajında şu görüşlere yer verdi: “Hem milleti, hem de devleti temsil gibi önemli bir sorumluluğu üstlenerek vatandaşlarımızla kamu arasında köprü vazifesi yapmaktasınız. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık, hem sevinçte hem de hüzünde halkının her zaman yanında olduğunuz bir gerçektir.

Hem milleti hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüttüğünüzde malumdur. Şahsınızın ve üyelerinizin muhtarlar gününü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum”