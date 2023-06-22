Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan muhtarlar Ovakarapınar Köyü Muhtarı Zeki Oral, Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok, Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli, Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör ile avukatları katıldı.

İkinci kez hâkim karşısına çıkan sanıklar savunmalarında yağma suçu işlemediklerini ifade ederek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti sanıklara yağma suçundan 11 yıl hapis cezasına hükmetti, olayın teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle hapis cezası 5 buçuk yıla düşürüldü.

Mahkeme heyeti, sabıkası olmayan Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok ve Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli’nin cezasını iyi hallerini göz önünde bulundurarak 4 yıl 7 aya düşürdü.

Sanıklardan Zeki Oral, Fatih Yılmaz ve İbrahim Hoşgör’ün sabıka geçmişini dikkate alarak indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden heyet, 5 sanığın da tutukluluklarının devamına hükmetti.

Sanıkların aileleri ve yakında Adliye önünde karara tepki gösterdi.

Mahkemenin ardından sanıkların avukatı Ahmet Özdel, yaptığı açıklamada sanıkların yağma suçu işlemediğini söyledi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 29 Mart’ta otoparktaki aracına doğru giderken Valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğramış, saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansımıştı. Günay'ın şikâyeti üzerine gözaltına alınan 5 zanlı, tutuklanmıştı.