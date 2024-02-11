Abdullah Şenol’un projelerinden biri de, Kuzey Anadolu fay hattının hemen yanında bulunan Çorum’un deprem riski nedeniyle, AFAD kurallarına göre gönüllü bir arama-kurtarma ekibi kurmak.

*** Abdullah Şenol, 6 Şubat 2023 tarihindeki büyük deprem felaketinde, AFAD gönüllüsü olarak Afşin’e gitmiş, burada cansiperane çabaları sırasında bir anne-oğulu göçük altından sağ çıkarmıştı. Daha sonra görüştüğü anne-oğulun minnet duyguları, kendisi için en büyük armağan olmuştu.

*** Abdullah Şenol, “Afşin’de edindiğim acı tecrübe, deprem gerçeğini daha iyi anlamamı sağladı. Artık biliyorum ki, her an deprem felaketi ile karşılaşmamız mümkün. Yapılarımızı depreme dayanıklı hale getirme zorunluluğumuz yanında, deprem sonrası yapılması gerekenler konusunda da bilinçli ve hazırlıklı olmalıyız” dedi.

*** Akkent Muhtar Adayı Şenol, “Deneyimlerimden yola çıkarak, Muhtar seçildiğim takdirde, mahalleme, yine mahalle sakinlerim arasından gönüllü bir arama-kurtarma ekibi kurmayı, AFAD’la koordineli bir şekilde, olası bir depreme hazırlıklı olmayı amaçlıyorum” diye konuştu.