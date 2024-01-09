Çorum’un Uğrak Köyü Muhtarı Yaşar Sayar, 26 Aralık 2022 yılında tarlasında traktörüyle çalıştığı sırada av tüfeği ile vuruldu. Tarlada ölü bulunan Sayar’ı görenler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Muhtar Yaşar Sayar’ın öldüğünü belirlerken jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

2 KİŞİYE MÜEBBET

Başlatılan soruşturmanın ardından 5 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı. Tutuklanan şüphelilere mahkeme tarafından ceza yağdı. Mahkeme tarafından açıklanan kararda Kadir. Ö. müebbet hapis cezasına, Onur A. müebbet hapis cezasına, Oğuzhan D. 25 yıl hapis cezasına, Osman Murat Ç. 25 yıl hapis cezasına ve Yusuf D. 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.