Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal, bir mesaj yayınlayarak Vali Zülkif Dağlı’nın Çorum halkının büyük çoğunluğu tarafından sevilip sayıldığını belirtti ve Çorum halkına hizmetleri için kendisine teşekkür etti.

Muhtar Önal’ın mesajı şöyle:

“Sayın Valilimiz Doç. Dr. Zülküf Dağlı'nın son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirildiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Kendisini Devletin Valisi olarak tanıdık ve sevdik. Özellikle adaletli davranışı, şahıs ve kişilere yaklaşımı, sorunları çözme yetkinliği ile kendisinden muhtarlar olarak da çok memnunduk.

Nüfus Müdürü iken uğradığım haksızlığa son vermesi ve tüm haksızlığa uğrayanlara yaklaşımı ile de sevdiğimiz bir idarecimizdi.

Sayın Valim, genelde Çorum halkına verdiğiniz hizmetler ve çalışmalarınız için Bahçelievler halkı adına şükranlarımı sunarım. Saygılarımla.”