Bahçelievler Mahallesi’nden muhtar adayı olmasıyla ilgili kamuoyunda bazı söylentilerin dolaştığı yönünde duyum aldıklarını ifade eden Aziz Önal, muhtar adayı olmasının önünde yasal bir engel bulunmadığını, önümüzdeki günlerde Nüfus Müdürlüğü’ndeki görevinden ayrılacağını açıkladı.

Muhtar Adayı Aziz Önal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bazı kişiler benim Bahçelievler Mahallesi muhtar adayı olabilmem için bu zamana kadar görevimden ayrılmam gerektiği yönünde görüş belirtiyorlarmış. Muhtarlıkta önceden adaylık sistemi olmadığından seçilinceye kadar görevimden ayrılmam gerekmiyor. Ancak Şubat ayında görevimden yaş haddi nedeniyle zorunlu olarak ayrılacağım ve arkadaşlarımla birlikte seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceğim. Ayrıca bu konuda Yüksek Seçim Kulundan görüş sorulmuş, muhtarlık için görevden ayrılmaya gerek olmadığı bildirilmiştir.”