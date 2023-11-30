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Muhtar Adayı Hoşgör, mahallesinde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, hem kendisini tanıttı hem de hayırlı işler ve bol kazançlar temennisinde bulundu.

Ziyaretler esnasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip mahallenin sorunlarını dinleyen Hoşgör, “Mahalle esnafımız ve hemşerilerimiz ile bir araya gelip sorularını, talep ve isteklerini dinleyerek çözüm odaklı fikir alışverişinde bulunduk. Sıcak ilgi ve samimi sohbetlerinden dolayı esnafımıza teşekkür ediyor, işlerinde bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.