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Ziyarette Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül ve gazilerle bir süre sohbet eden önceki dönem Milli Savunma Bakan Yardımcısı ve AK Parti Çorum Belediye Başkan aday adayı Dere, yaptığı açıklamada, “Değerli gazi büyüklerimizi ziyaret ettim. Gazilik şerefini onurla taşıyan büyüklerimizle sohbet edip çıktığımız bu yolda dualarını istedim. Bizleri misafir eden kahraman gazilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanlarındayız” görüşüne yer verdi.

Dernek Başkanı Gül ve yönetimi de Muhsin Dere’ye nazik ziyareti için teşekkür etti.