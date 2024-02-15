Sungurlu MHP Belediye Başkan Adayı Muhsin Dere, memleketine hizmet etme imkânı sunan MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ile birlikte Genel Başkan Bahçeli’yi ziyaret eden Dere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bana, nazik davetleri ile memleketim Sungurlu’ya hizmet etme imkânı sunan; Başta MHP Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli’ye; Genel Başkan Yardımcımız Sn. Sadir Durmaz ve onun şahsında tüm Genel Başkan Yardımcılarına, bu sürecin tamamında büyük emeği olan MHP Çorum Milletvekilimiz Sn. Vahit Kayrıcı’ya, MHP Çorum İl Başkanımız Sn. M.İhsan Çıplak ve yönetimi ile MHP Sungurlu İlçe Başkanımız Sn. Orhan Özyol ve yönetimine, ayrıca; büyük bir olgunluk içerisinde ve fedakarlık yaparak benim için adaylıktan çekilen Sn. Ahmet Haşim Özsaray’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ