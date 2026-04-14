Önceki Çorum Baro Başkanlarından, merhum Av. Nurettin Tayşı’nın torunu, hemşehrimiz, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Barın profesör unvanını kazandı.

Çorum Anadolu Lisesi ve Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Taylan Barın, Ankara Barosu’nda stajını tamamlayarak bir süre avukatlık yaptı. 2011 yılında Gazi’de yüksek lisansını tamamladı. Bu sırada Kanada’da araştırmalarda bulundu. 2016’da doktorasını tamamlayıp Washington D.C.’de araştırmalara katıldı. 2009’da Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2011 yılından itibaren Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalında çalıştı, 2016’da yardımcı doçent oldu. 2023’te doçent olarak Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geçti. Geçtiğimiz günlerde (Nisan 2026’da) ise profesörlük unvanını aldı.

Raportör olarak Anayasa Mahkemesi’nde ve TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda deneyimleri bulunan Barın’ın yayımlanmış 4 kitabı, makaleleri ve kongre tebliğleri bulunuyor.

