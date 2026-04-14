Sanayileşen Çorum, tartışmasız bir biçimde, bölgesel kalkınmanın lokomotifi konumunda. Külçe altın-mücevher üretimi ve ticaretinde, makina imalat, döküm ve savunma sanayi sektörlerinde, ihracatta yine bölgenin tartışmasız yıldızı.

ABD/İsrail-İran savaşının ardından, başta Dubai olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri kentlerinin “küresel altın ticaretinin merkezi” konumunu hızla kaybetmeleri karşısında, bu işlevi Türkiye’nin üstlenebileceği görüşü, güçlü biçimde dile getirilmeye başlandı.

Ahlatcı Holding’in altın üretim ve ticaretindeki devasa kapasitesi ve Çorum’daki modern altın rafinerisi ise, doğal olarak Çorum’un bu alanda da “lokomotif” görevini üstlenebileceği varsayımını destekleyen bir etken oluyor.

Nitekim, 9 altın rafinerisi firması tarafından kurulan Altın Rafinerileri Derneği’nin Kurucu Başkanlığı’na seçilen Ahmet Ahlatcı, ilk açıklamasında, ülkemizi bu alanda “küresel bir referans merkezi” haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Dünya genelinde London Bullion Market Association (LBMA) gibi kurumların kıymetli metaller piyasalarında standart belirleyici rol üstlendiğini aktaran Ahlatcı, Türkiye’de kurulan bu yeni yapının da benzer şekilde ulusal ve uluslararası ölçekte standartların gelişimine katkı sunmayı, mevcut uluslararası entegrasyonu güçlendirmeyi ve Türkiye’nin küresel değer zincirindeki konumunu yukarı taşımayı hedeflediğini vurguladı.

Ahmet Ahlatcı, “Kıymetli metaller sektörü, finansal sistemde güven unsuru oluşturması, ihracat ve cari dengeye katkısı, yüksek katma değerli üretim yapısı ve geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik potansiyeli ile Türkiye ekonomisi için stratejik alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Altın Rafinerileri Derneği’nin kurulmasıyla birlikte sektörün daha şeffaf, güçlü ve uluslararası rekabete açık bir yapıya kavuşmasını, Türkiye’nin kıymetli metallerde bölgesel merkez rolünü pekiştirmesini ve finansal piyasalarla entegrasyonunun güçlenmesini bekliyoruz.” dedi.

Anadolu bozkırında bir “sanayi vahası” yaratan Çorum’un, bir büyük adım daha atarak “uluslararası bir işlev” üstlenebilmesi içinse, öncelikle Çorum kamuoyunun buna inanması, güvenmesi ve arkasında durması, hantal bürokrasinin de daha hızlı ve yapıcı karar verir hale gelmesi gerekiyor.