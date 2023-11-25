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31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti’den Çorum Belediye Başkan aday adayı olan Milli Savunma Bakanlığı önceki dönem Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, seçim çalışmaları kapsamında AK Parti İl Gençlik Kolları’nı ziyaret etti. İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ile bir süre görüşen Dere, ardından da gençlik kolları yönetimi ile bir araya geldi.



Gençlere kendini tanıtan Dere, belediye başkanı seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları da anlattı. Çorum’un sorunları, halkın beklentileri ile ilgili projelerin hazırlığı içerisinde olduklarını ifade eden Muhsin Dere, başkan seçilmesi halinde uygulayacağı politikalar ve ağırlık vereceği hizmetler konusunda da açıklamalarda bulundu.

Disiplinli ve uyumlu bir ekip kuracağını anlatan Dere, az reklam, çok iş mantığıyla hareket ederek, verilen sözlerin zamanında yerine getirilmesini de kendilerine düstur edileceklerini vurguladı.



Çorum’u büyütmek, büyükşehir yapmak, temel sorunlarını çözmek, yeni bir vizyona kavuşturmak, sanayi üssü haline getirmek amacıyla bu yola çıktığını altını çizen Dere, “Çorum, özellikle trafik ve şehirleşme açısından sıkışmış halde. Öncelikle bunu açmamız lazım. Yol ve trafikle ilgili kapsamlı ve geleceğe yönelik çalışmalar yapacağız. Ayrıca deprem kuşağında olan Çorum’da deprem riskini göz önünde bulundurarak mimari yapıların yapılmasını sağlayacağız” dedi.

Valisiyle, milletvekilleriyle, iktidarıyla muhalefetiyle, Çorum’da uyumlu bir çalışma ortamı yaratmayı arzu ettiklerini söyleyen Muhsin Dere, “Çorum’u gerçek anlamda bir sanayi üssü yapmak için tüm projelerimizi hazırladık. Çorum turizmde, tarımda, hayvancılıkta, sanayide her alanda büyüyen, gelişen bir şehir olacaktır. Bunu hep birlikte başarabileceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

Muhsin Dere, toplantıda partili gençlerin sorularını da yanıtladı.