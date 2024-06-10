Yıldızpark’taki düğünde, genç çiftin nikâhını Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı.

Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Mehmet Tahtasız, önceki dönem Çorum Milletvekili Tufan Köse, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal başta olmak üzere, davetlilerden seçkin şahsiyetler de nikâh şahitliği yaptı.

ÇOIRUM HABER, Zeliha-Yusuf Gümüş ve Aynur-Muhrrem Sarıaslan çiftlerini kutlar, Emine ile Haydar Can’a ömür boyu mutluluklar diler.