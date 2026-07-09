Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanlığı ve Kadın Kolları, muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

CHP Kadın Kollarınca parti binası önünde düzenlenen etkinlik, Çorumlu Zakir (Aşık) Mustafa Alegöz’ün, aşure duası ile başladı.

Etkinlikte konuşan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, aşurenin sadece mitolojik anlamı olan bir çorba olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Aşure bir gelenektir. Burada çeşit çeşit ürünler nasıl beraber birlikte kaynadı, birlikte aynı ocağa girdi ama her birinin lezzeti dağılmadan ayrı bir tat kattıysa, bu aşure de bizim şu an içinde bulunduğumuz ortam dahil olmak üzere birliğimizin, beraberliğimizin aynen bu aşurede olduğu gibi farklı renklerin, farklı tatların birlikte olduğu zaman bir anlam ifade ettiğinin göstergesi olduğuna inanıyoruz" dedi.

Solmaz, “Kadın Kollarımızın büyük bir özveriyle düzenlemiş olduğu Aşure etkinliğimiz, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergelerinden biri olmuştur. Paylaşmanın, dayanışmanın ve bereketin simgesi olan bu güzel günde bizleri bir araya getiren tüm emekçi kadınlarımıza ve katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyoruz.

Yüce yaratan niyetlerimizi kabul, aşuremizi hak katında makbul eylesin. Nice böyle anlamlı etkinliklerde omuz omuza, gönül gönüle buluşmak dileğiyle...” ifadesini kullandı.

Solmaz'ın konuşmasının ardından Güleryüz Düğün Salonu’nda hazırlanan aşure, vatandaşlara ikram edildi.

Etkinliğe; İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Veli Uysal, İl Genel Meclisi Üyeleri; Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, Dursun Uzunca, Atiye Yaşar, önceki dönem Çorum Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, İl ve Merkez İlçe yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, Kadın Kolları üyeleri, Gençlik Kolları temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR