Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 6.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda Karabük temsilcisi ASD Eflanispor’un konuğu olacak. İlk 5 haftada topladığı 6 puanla zirve mücadelesi veren takımların korkulu rüyası olan Mimar Sinanspor’da tüm planlar yarın Karabük'te oynanacak olan kritik maçtan puan ya da puanlarla ayrılmak üzerine yapıldı. ASD Eflanispor ile Mimar Sinanspor arasında Safranbolu İlçe Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak diğer maçlarda ise, Yahşihanspor ile Kdz.Ereğli Belediyespor, Sorgun Belediyespor ile Çankırı FK, Sinopspor ile Çubukspor, Bartınspor ile Keçiören Bağlumspor, Hacettepe 1945 ile Çarşambaspor ve Taşköprüspor ile Geredespor takımları karşı karşıya gelecek.