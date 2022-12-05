MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 Kasım'da bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Öztürkmen'in, arkadaşlarına bıraktığı son sözleri, Cem Adrian'ın "Kül" şarkısı eşliğinde seslendirildi. Görüntüde, şu ifadeler yer aldı:

"Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim 2, 3 arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Hakkım 1 kişi hariç herkese helaldir. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin, bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim, doğru düzgün gülemediğim."