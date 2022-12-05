MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 25 Kasım'da bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Öztürkmen'in, arkadaşlarına bıraktığı son sözleri, Cem Adrian'ın "Kül" şarkısı eşliğinde seslendirildi. Görüntüde, şu ifadeler yer aldı:
"Erken ölürsem, canımdan çok sevdiğim 2, 3 arkadaşım var. Beni o gece yalnız bırakmasınlar. Hakkım 1 kişi hariç herkese helaldir. Tüm kıyafetlerimi yoksul insanlara verin. Fakirlik nedir bilirim. Anneme sonradan söyleyin, bu haberi kaldıramaz. Yaşayamadığım bir gençliğim var benim, doğru düzgün gülemediğim."
İşte Türk askeri budur!#Mehmetçik budur!
Onlar hayattayken de şehadete yürürken de kendini düşünmez. Daima devleti, milleti ve insanlık için yaşar.
Son nefeslerini verirken bile gerideki mazlumu, mağduru, düşünür!
Vasiyetiniz, vasiyetimizdir!
Şehitlerimize rahmetle…