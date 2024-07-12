Furkan K.(25) idaresindeki 25 ADA 668 plakalı TIR, iddiaya göre İskilip Kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak Mustafa M.(51)'nin kullandığı 19 TS 486 plakalı motosikletle çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın şiddeti ile metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan Mustafa M., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, hayati tehlikesi nedeni ile yoğun bakımda alınırken TIR sürücü ise gözaltına alındı.