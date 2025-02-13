Kaza, Alaca ilçesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Günay D. idaresindeki 06 DJA 051 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Caddesi'ne dönüş yapmak isteyen Şahin Ö. yönetimindeki 06 KOS 58 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen Günay D. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Editör: İHA AJANS