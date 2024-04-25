Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

Motorinin litresine gece yarısından itibaren 1,17 lira indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Çorum'da indirimden önce motorinin litresi 43 lira 66 kuruştu, indirim sonrası 42 lira 52 kuruşa geriledi.

Benzine ise 5 kuruşluk zam geldi. Çorum'da benzinin litre fiyatı 45.04 TL oldu.



