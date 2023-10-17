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Çorum'un sevilen ve tanınmış esnaflarından Murat Kırçı, kendisine ait olan bisiklet ve motosikletini Filistin'deki kardeşlerine bağışlama kararı aldı.



Yardıma muhtaç Filistinli kardeşlerine karınca, kararınca yardım etmek istediğini belirten Kırçı, “Motosikletimi ve bisikletimi satıp, elde edilen parayı Gazze’ye gönderilmek üzere Cansuyu, İHH ve Hayrat derneklerine bağışlayacağım” dedi.

Böyle durumlarda hayır yapma konusunda yarışılması gerektiğine vurgu yapan Murat Kırçı, bisikletini ve motosikletinin hayır yapmak için daha fazla paraya alacak kişileri beklediğini de sözlerine ekledi.