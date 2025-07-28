Çorum Barajı’nda gerçekleştirilecek olan 6. Hitit Motosiklet Festivali hakkında bilgi veren Oda Başkanı Necmettin Uzun, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 13.30’da festival için Çorum’a gelen konukları TSO Fuar Alanı’nda karşılayacaklarını ardından kortej geçişi ile Çorum Barajı’na geçileceğini ve burada kamp çadırlarının kurulacağını söyledi.

Gece saat 24.00’e kadar çeşitli yarışmalar (İp çekme, yumurta ve çuval yarışı) akrobasi gösterileri, konser ve havai fişek gösterileri ile Türkiye’nin değişik şehirlerinden Çorum’a gelecek olan motor tutkunlarını en güzel şekilde ağırlayacaklarını vurgulayan Uzun, saat 20.30’da Emine Şanoğlu konseri, saat 22.00’de ise DJ performanslarının yer alacağını dile getirdi.

Festivalin Çorum’un tanıtımına katkı sunacağını ifade eden Necmettin Uzun, ayrıca festivalin düzenlenmesinde emeği geçen başta Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, ÇESOB Başkanı Recep Gür, katkıda bulunan sponsor firmalara ve oda üyesi motosikletçi esnafına teşekkür ederek, tüm Çorum halkını festivale davet etti.

Muhabir: SELDA FINDIK