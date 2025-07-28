Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen 3. Olağan Merkez İlçe Kongresi’nin açılış konuşmasını yapan Ferhat Yeğen, “Artık umut var, artık çare var, artık Yeniden Refah var, artık yeniden Erbakan var” dedi.

Yeniden Refah Partisi’nin Türk milletinin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşu ve aynı zamanda dünya siyonizm mikrobunun tek çaresi olduğunu ifade eden Yeğen, konuşmasında şunları dile getirdi:

“Hepimizin bildiği gibi 23 Kasım 2018 yılında Ankara’da Hacı Bayram Veli hazretlerinin dizinin dibinde duamızı yaparak yola çıktık. 16 Aralık’ta Ankara’da muazzam bir kalabalıkla partimizin resmen kurulduğunu ilan ettik.

Bendeniz 2018 yılında Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak davamıza hizmetlerde bulundum. 2023 yılında işim gereği İstanbul’a gitmek durumunda kaldım. Bu süre zarfında İstanbul’da Kadıköy ve Sancaktepe teşkilatlarımızda aktif görevler aldım. 2024 yılında tekrar memleketim olan Çorum’a döndüm.

Muhabir: Haber Merkezi

İl Başkanımız Nuri Kuşçu, Genel Başkan Yardımcımız Nurettin Gül beyefendi ve muhterem Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan beyefendiden almış olduğumuz yetki ile Merkez İlçe Başkanlığına tekrar atandım. Şimdi bugün burada 3. Olağan Kongremizi gerçekleştiriyoruz.Yeniden Refah Partisi, milletimizin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtuluşudur. Yeniden Refah Partisi, dünya siyonizm mikrobunun tek çaresidir elhamdülillah. Çok kıymetli milli görüşçüler, ülke olarak maddi manevi çok zor günler geçiriyoruz. Etrafımız ateş çemberi haline geldi.Cumhur İttifakı’nın artık ülkemizi yönetemediği, iç ve dış politikalarda yetersiz kaldığı, işçi, emekli, memur ve çiftçi kardeşlerimizin geçinemez durumda olduğunun açık bir göstergesi haline gelmiştir ve anahtarı biran önce milli görüşçülere getirip teslim etmesi gerektiğini söylüyoruz.Burada önemli bir açıklamayı vurgulamamız gerekir. Bizler burada yapacağımız ve bu güne kadar yaptığımız açıklamaları dost acı söyler prensibi ile yapıyoruz. Ülkemiz için milletimizin refahı için uyarı vazifemizi iktidarda bulunan kardeşlerimiz için de, kardeşlik vazifemizi yapıyoruz.Bizler Yeniden Refah Partisi olarak iktidarın yanlışına hatasına sevinen bir anlayışla hareket etmiyoruz. Çünkü bizler her zaman ifade ettiğimiz gibi yıkmak için değil yapmak için geliyoruz. Bütün uyarılarımızı siyasi ahlak ve adalet üzerine yapıyoruz.Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrardan sevgi saygı muhabbetle selamlıyor sizleri cenabı Allah’a emanet ediyorum. Kongremiz hayırlı olsun. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.”