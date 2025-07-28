Geçtiğimiz Pazar günü Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen kongre saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Yoğun katılımla yapılan kongreye Yeniden Refah Partisi Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İç Anadolu Bölge Başkanı Yakup Taş, İl Başkanı Nuri Kuşcu ve çok sayıda partili katıldı.

Ülke ve yerel gündeme dair konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen kongrede mevcut Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen ve yönetimi güven tazeledi.

Ferhat Yeğen Başkanlığı’ndaki Merkez İlçe’nin yeni Yönetim Kurulu Murat Barlık, Emrullah Gelgör, Hacı Ömer Kılıç, Serkan Özkurt, Mustafa Çiçek, Lütfi Cüneyt Haboğlu, Serhat Erdoğan, Selahattin Özaslan, Yasin Alabay, Burhan Sönmez, Sefa Kaya, Muhittin Bozok, Vasfi Yumlu, Nihat Özçetin ve İbrahim Serdar Ağır’dan oluştu.

Yedek üyeliğe ise Hüseyin Şahin, Çağrı Can, Serkan Mert, Ömer Faruk Bıyık, Sadettin Ekici, Ramazan Arslan, Gökhan Özduran, Lütfi Kantar, Emrah Balıkcı, Murat Biçer, Muttalip Ceylan, Ali Eliaçık, İrfan Burhan, Emrah Barlık ve Murat Çıtak seçildi.

Kongrede ayrıca Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan tarafından Nisan, Mayıs ve Haziran döneminde partiye yeni üye hedefini tutturan Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen ve teşkilat mensuplarına başarı belgeleri verildi.