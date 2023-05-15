Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün (İSGGM) faydalanıcısı olduğu “Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)” kapsamında hazırlanan “Mühendis ve İş Uzmanlarına Teknik Eğitim Programı”nın ilk haftası, Ankara ve Çorum’daki eş zamanlı eğitimlerle tamamlandı.

Ankara ve Çorum’da eş zamanlı olarak gerçekleşen teknik eğitim programına 200’ün üzerinde katılım sağlandı. Hafta içerisinde Muğla, Artvin Denizli, Afyonkarahisar ve Amasya’da gerçekleştirilen eğitimlerle 500’e yakın mühendis ve iş güvenliği uzmanına ulaşıldı. MİSGEP “Mühendis ve İş Uzmanlarına Teknik Eğitim Programı” 16 Mayıs 2023’te Antalya ve Bursa etkinlikleri ile devam edecek.

MİSGEP ile özellikle madencilik sektöründe proaktif yaklaşıma dayalı iyileştirilmiş çalışma koşullarının desteklenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve tüm paydaşların konuyla ilgili bilgi seviyelerinin geliştirilmesi yoluyla daha iyi çalışma koşullarının oluşturulması hedefleniyor. Bu hedefler kapsamında hazırlanmış olan eğitim programına 30 ilde toplam 1800 mühendis ve iş güvenliği uzmanı katılacak.