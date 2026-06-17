Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince gerçekleştirilen kontroller sırasında durdurulan aracın sahibinin hayatını kaybettiği, aracın ise yasal süre içerisinde mirasçılar adına tescil ettirilmediği belirlendi.

27 Şubat 2026 tarihli ve 33181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 20. maddesine eklenen düzenleme kapsamında, araç sahibinin vefatı halinde mirasçıların aracı 90 gün içinde üzerlerine tescil ettirmesi gerekiyor.

Düzenlemeye göre, belirtilen sürenin sonunda tescil işlemi yapılmadan aracın trafiğe çıkarılması halinde sürücüye 3 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Ayrıca araç, mirasçılar adına tescil işlemi tamamlanıncaya kadar trafikten men ediliyor.

Bu kapsamda Alaca uygulama noktasında denetlenen araç hakkında gerekli idari işlemler uygulanırken, araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü.