Üreticiye “anız ve kuru ot” uyarısı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hasat ve yaz dönemi öncesinde üreticilere anız yangını ile kuru otlara yönelik uyarılarda bulunuldu.

Anız yangınlarına karşı dikkatli olunması yönünde yapılan uyarıda hasat sezonunun başlamasıyla birlikte anız yangını riskinin de arttığı vurgulandı.

Anız yakılmasının toprağımızın verimliliğine, doğal yaşamımıza ve geleceğimize büyük zarar verdiği hatırlatılan uyarıda: “Anız yangınları; Toprağın organik maddesini yok eder. Faydalı mikroorganizmaların ve canlıların ölümüne neden olur. Erozyonu artırarak toprak yapısını bozar. Hava kirliliğine yol açar. Ormanlık alanlara, yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine sıçrayarak büyük maddi kayıplara neden olabilir. Elektrik hatları, sulama sistemleri ve tarımsal ekipmanlar için ciddi risk oluşturur” görüşüne yer verildi.

Anız yakmanın çevreye zarar vermesinin yanı sıra ilgili mevzuat kapsamında yasak olduğu ve idari yaptırımların uygulandığı da hatırlatılan açıklamada: “Çiftçilerimizin; hasat sonrası anız yakmaması, tarla temizliğinde toprağa karıştırma, parçalama ve balyalama gibi alternatif yöntemleri tercih etmesi, biçerdöver ve tarım makinelerinde yangın söndürme tüpü bulundurması, sigara izmariti ve açık ateşi tarım alanlarından uzak tutması ve yangın riskine karşı gerekli tedbirleri alması önem arz etmektedir” denildi.

“Toprağımızı koruyalım, ürünümüzü koruyalım, geleceğimizi koruyalım” denilen açıklamada yangın görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiği de kaydedildi.

KURU OTLARA DİKKAT

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ayrıca yabancı otlara dikkat edilmesi gerektiği hatırlatıldı. 2026 yılı Nisan ve Mayıs aylarında ülkemiz genelinde etkili olan yoğun yağışların, tarımsal ve ormanlık alanlarda yabancı ot gelişimini önemli ölçüde artırdığı, hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kuruyan yabancı otların tarım arazileri, meyve bahçeleri, zeytinlikler ve ormanlık alanlarda yangın riskini ciddi şekilde artırdığı vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi

Buna göre şu görüşlere yer verildi: “Tarım alanlarımızın, ormanlarımızın, ürünlerimizin ve emeklerimizin korunması için gerekli tedbirleri zamanında almalıyız.Tarla ve bahçelerinizde yabancı ot temizliği yapınız. Hasat sonrası anız ve bitki artıklarını kontrollü şekilde uzaklaştırınız. Anız yakmayınız, ateş ve kıvılcım oluşturabilecek faaliyetlerden kaçınınız. Tarım makinelerinin bakımını düzenli olarak yaptırınız. Ormanlık alanlar ve tarım arazileri çevresinde kuru ot birikimine izin vermeyiniz. Yangın riski oluşturan durumları vakit kaybetmeden ilgili kurumlara bildiriniz. Unutmayalım; küçük bir ihmal büyük kayıplara neden olabilir. Çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın duyarlı davranması, olası tarım ve orman yangınlarının önlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Temiz Tarla, Yeşil Gelecek, Güvenli Yarınlar”