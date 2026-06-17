Çorum’da acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulması amacıyla yapımına başlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatı sürüyor. İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, çalışmaları yerinde incelemek üzere inşaat alanını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Gıda Toptancıları Sitesi yakınlarında bir noktada inşa edilen istasyonda yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında inşaat sürecinin mevcut durumu değerlendirilirken, planlanan çalışmalar da gözden geçirildi.

Yeni istasyonun hizmete girmesiyle birlikte bölgedeki acil sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması, vakalara ulaşım sürelerinin kısaltılması ve ekiplerin operasyonel kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

İncelemeler sırasında istasyonun fiziki yapısı, hizmet kapasitesi ve bölgeye sağlayacağı katkılar ele alınırken, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine dikkat çekildi.

Sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten yetkililer, yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nun Çorum’a ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ