İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Yurtdışı Stajı kapsamında yapılacak Yurtdışı Dil Eğitimi Programı’na katılacak olan Boğazkale Kaymakam Vekili Bilge Yıldırım ile Ortaköy Kaymakam Vekili Burak Şapaloğlu, Vali Çalgan’a veda etti.

Ziyarette, görev yaptıkları süre boyunca ilçelerinde yürüttükleri çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, Vali Ali Çalgan da kaymakamlara yeni görev süreçlerinde başarı dileklerini iletti.

Görev süreleri boyunca Boğazkale ve Ortaköy ilçelerinde özverili çalışmalarıyla önemli hizmetlere imza atan kaymakamlara teşekkür eden Vali Ali Çalgan, yurtdışında alacakları eğitimin mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Yurtdışı Dil Eğitimi Programı kapsamında eğitim alacak olan Bilge Yıldırım ve Burak Şapaloğlu ise desteklerinden dolayı Vali Çalgan’a teşekkür ederek Çorum’daki görev süreleri boyunca edindikleri tecrübelerin kendileri için büyük değer taşıdığını ifade etti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ