Yıl boyunca iklim ve çevre koruma eğitimlerini tamamlayan yavru temalar, TEMA İl Sorumlusu Semra Soysal Şahin ve Hitit Üniversitesi Genç Tema üyelerinin de katıldığı etkinliklerde; çevre incelemesi, doğal ortamlarda gözlem yapma, doğa yürüyüşü, doğal ortamlarda spor yapma gibi aktiviteler gerçekleştirildi.

Genç TEMA üyelerinin planladığı sportif etkinlik ve yarışmalara katılan öğrenciler, TEMA İl Sorumlusu Semra Soysal Şahin tarafından ödüllendirildi. Çevre koruma konusunda toplumsal bilinç oluşturmaya yönelik sloganların oluşturulduğu etkinliklerin sonunda çevre temizliği yapıldı.

Şehit Onur Bakbak İlkokulu Öğretmeni ve TEMA sorumlusu Ersoy Özkeskin etkinliklerin sonunda yaptığı değerlendirmede; doğal çevrenin güzelliklerini korumanın bir insanlık görevi olduğunu, bu konuda girişilen çalışma ve çabalara küçük yaşlarda katılmanın ve katkı sunmanın toplumsal bilinç oluşturmada ilk adımlar olduğunu ifade ederek, solunan havanın, içilen ve kullanılan suların, yaşanılan ortamların temiz olması için, çevre bilinci gelişen bir toplum oluşturmanın zorunlu olduğunu belirtti.