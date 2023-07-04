Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Minik Melekler Gündüz Bakımevi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sonunda mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Hastane idarecileri ile öğrenci velilerinin de çocukları ilk mezuniyetlerinde yalnız bırakmadığı programda minikler doyasıya eğlenerek tatile girdi.

Mezuniyet programında öğretmenler, veliler ile sevinç ve heyecanlarını paylaşırken öğrencilere mezuniyet belgelerini Hastanenin İdari ve Mali İşler Müdürü Hasan Kasım ile İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Kadir Kocatürk verdi.

Minik melekler törenin sonunda kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.