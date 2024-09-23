İskilip Kültür Turizm Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (İSDAK) tarafından hazırlanan “Minik Eller İskilip’i Boyuyor” projesi, İskilip kültürünü minik öğrencilere aktarmayı amaçlıyor. Proje kapsamında, İskilip coğrafi işaretli ürünlerinin yer aldığı boyama kitabı, geleneksel yazma baskı tekniği ile hazırlanmış kalemlikler ve kanserojen madde içermeyen boya kalemleri, yeni eğitim yılına başlayan öğrencilere dağıtılmaya başlandı.

İSDAK Derneği Başkanı Hasan Güçlü, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, “Bugün Sakarya İlkokulu’ndan başladığımız dağıtım etkinliğimizi, ilçemizdeki tüm 1. sınıf öğrencilerine ulaştıracağız. İskilip kültürel değerlerini boyama kitabı haline getirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Projenin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleri ve dernek üyelerinin katkılarıyla hayata geçirildiğini belirten Güçlü, “Minik öğrencilerimiz için hazırladığımız boyama kitabı, İskilip kültürünü görsel olarak hafızalarında kalmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Dağıtım etkinliği, İskilip Sakarya İlkokulu’nda gerçekleşti ve İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Kültür Müdür Yardımcısı Osman Keser ile diğer protokol üyeleri katıldı. Etkinlik, öğrenciler ve veliler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

İSDAK ve projeye katkı veren tüm paydaşlara teşekkür eden Güçlü, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi