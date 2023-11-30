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Kaza Üçtutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan Elvan S.(18)' idaresindeki 19 HS 344 plakalı minibüs Eşrefhoca Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Almila Yıldız (16)'ya çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç kız sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil müdahaleye alındı.

4 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden genç kız bu sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

Mehmet Akif Ersoy İlkokul Müdürü Mustafa Yıldız’ın kızı olduğu öğrenilen genç kızın vefatı başta ailesi olmak üzere eğitim camiasını yasa boğdu.