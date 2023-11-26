Kaza Üçtutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Emirhan Elvan S.(18)' idaresindeki 19 HS 344 plakalı minibüs Eşrefhoca Caddesi'nde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Zehra Almila Y.(16)'ya çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı genç kız sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil müdahaleye alındı.
Hayati tehlikesi devam eden genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı.