Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sonucunda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.
SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜS
KAMYONA ARKADAN ÇARPTI
Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkisinde Tokat istikametine seyreden 58 AAE 502 plakalı minibüs, aynı istikamette giden 58 YC 344 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı.
MİNİBÜSTEN 5 KİŞİNİN
CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkıştıkları yerden kurtarılan 5 kişinin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken ölenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.