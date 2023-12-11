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Tokat-Sivas karayolu Yatmış köyü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, minibüsün kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları sonucunda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye çalışılıyor.

SEYİR HALİNDEKİ MİNİBÜS

KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Tokat-Sivas kara yolu Yatmış köyü mevkisinde Tokat istikametine seyreden 58 AAE 502 plakalı minibüs, aynı istikamette giden 58 YC 344 plakalı şeker pancarı yüklü kamyona arkadan çarptı.

MİNİBÜSTEN 5 KİŞİNİN

CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından minibüste sıkıştıkları yerden kurtarılan 5 kişinin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken ölenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmalar sürüyor.