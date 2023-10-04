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lınan bilgiye göre B.İ. İdaresindeki 19 KZ 446 plakalı otomobil iddiaya göre Alören Köyü mevkiinde yol yapım çalışması nedeni ile ani firen yapan M.T.’nin kullandığı 19 NB 118 plakalı minibüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan C.K., İ.K. ve M.T. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.