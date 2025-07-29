Arabesk müziğin duayen ismi Mine Koşan, Sezen Aksu’nun klasikleşmiş eseri “Biliyorsun” u akustik bir versiyonla yorumlayarak müzikseverlerle buluşturdu. Koşan’ın bu özel yorumunu dinleyen birçok ünlü isim, sosyal medya hesaplarından peş peşe destek mesajları paylaşarak usta sanatçı için adeta seferber oldu.

Işın Karaca, Sibel Can, Seda Sayan, Demet Akalın, Petek Dinçöz, Seren Serengil, Sevim Emre, Nadide Sultan, Cengiz İmren ve Burçin Birben gibi isimlerin yaptığı paylaşımlar kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

Sanat camiasının bu anlamlı dayanışması, Mine Koşan’a moral verirken; arabesk müziğe gönül vermiş dinleyicilerin de yüreğine dokundu. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu yorum, kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.

Muhabir: Haber Merkezi