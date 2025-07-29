Tatil için Çorum'un Sungurlu ilçesinde yaşayan dedelerinin yanına gelen çocuklar, 50 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle bunalınca, Osman Ergişi çareyi römorku havuza çevirmekte buldu. Yonca tarlasındaki traktör römorkuna branda seren dede, içini suyla doldurarak torunlarına serin bir oyun alanı oluşturdu.

Osman Ergişi, “Bu sene sıcaklar daha da bastırdı. Torunları serinletmek için römorkun içine branda serip su doldurduk. Ben de onlarla birlikte suya giriyorum, birlikte eğleniyoruz. Çocukları sudan zor çıkarıyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz,” diyerek duygularını paylaştı.



Çocuklar ise kendi deyimleriyle “en güzel havuzu” dedelerinin yaptığını söylüyor. Sıcakta serinlemenin keyfini çıkaran çocuklar, bu ilginç havuz sayesinde hem eğleniyor hem de unutulmaz bir tatil yaşıyor.