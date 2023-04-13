Güreş Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan ve Kocaeli’de düzenlenen Gazanfer Bilge U23 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Çorumlu güreşçiler 2 şampiyonluk, Çorum’da yetişen güreşçiler ise 1 birincilik, 1 ikincilik elde etti.

Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Emre Çetin, mücadele ettiği 61 kilonun elemelerindeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Final müsabakasını da kazanan Çorumlu güreşçi, Türkiye şampiyonluğunu elde etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Çorum Güreş Eğitim Merkezi’nde yetişen ve kariyerini Ankara TEDAŞ Spor Kulübü’nde sürdüren Mücahit Çelik, 97 kilonun final müsabakasında karşılaştığı takım arkadaşı Doğan Uzun’u yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Çorum-Osmancıklı güreşçi Efe Anıl Al da, 125 kiloda final yaptı. Kariyerini Ankara TEDAŞ’ta sürdüren milli güreşçi, final müsabakasında karşılaştığı takım arkadaşı Ömer Faruk Dizikara’yı mağlup ederek, kariyerinin ikinci Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

57 kiloda mücadele eden ve elemelerdeki tüm rakiplerini yenen Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Bekir Keser, finalde Ankara TEDAŞ Spor Kulübü’nden Tolga Özbek’le Türkiye şampiyonluğu için karşılaştı. Keser, rakibine yenilince Türkiye ikinciliği ile teselli buldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

57 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Melik Gümüş Türkiye üçüncülüğünü elde ederken, 86 kiloda Alperen Düzenci ve 97 kiloda da Hasan Taha Küçük madalya müsabakalarında yenilerek şampiyonayı beşinci sırada tamamladılar.

Şampiyonada, dereceye giren güreşçiler Zafer Turnuvası’nda, şampiyon olan sporcular ise Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)