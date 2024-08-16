Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Spor İşler Kurulu, Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) gruplarını açıkladı. Açıklamada, 153 takımın 10 grupta mücadele edeceği belirtildi. Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor’un ise İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi takımlarının yer aldığı 5.Grup’ta mücadele edeceği duyuruldu. Yeşil-Siyahlıların grubunda 3 Ankara, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kırıkkale, Çankırı, Amasya, Kastamonu, Sinop, Samsun, Yozgat ve Düzce olmak üzere 16 takım yer aldı.

TFF Amatör Spor İşler Kurulu, fikstür çekimi ve ligin başlama tarihinin ise daha sonra açıklanacağını belirtti.