Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 5.Grup’ta heyecan bugün oynanacak 10.hafta maçlarıyla devam edecek. Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor, Ankara deplasmanında Çubukspor’la karşılaşacak.

9.hafta maçında konuk ettiği Düzce temsilcisi Çilimli Belediyespor’la uzatmalarda yediği golle 2-2 berabere kalan Mimar Sinan, Başkent derbisinde Keçiören Belediyesi Bağlumspor’la 1-1 berabere kalan Çubukspor karşısında puan arayacak. Karadeniz Ereğli’nin 9’da 9 yaparak 27 puanla lider olduğu grupta 15 puanla 4.sırada yer alan Çubukspor’la 11 puanlı 10.sıradaki Mimar Sinanspor arasında bugün Çubuk İlçe Stadı’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Bilecik bölgesi hakemlerinden Mustafa Gökhan Keskin yönetecek.

Grupta, haftanın diğer maçlarında ise, Sinopspor’la Geredespor, Bartınspor’la Çarşambaspor, Kırıkkale Yahşihanspor’la Sorgun Belediye, Eflanispor’la Çankırı FK, Çilimli Belediye ile Karadeniz Ereğli karşılaşacak. Taşköprüspor’un ligden çekilmesi nedeniyle Hacettepe 1945 Spor 3-0 hükmen galip sayılacak.

Tüm maçlar saat 14.00’te başlayacak.