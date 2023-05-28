2022-2023 Amatör Futbol Sezonu’nda U18, U15 ve U16 Ligi’nde daha önce şampiyon olan Mimar Sinan Gençlikspor takımı son yapılan U17 Futbol Ligi’nde de şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. 6 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U17 Futbol Ligi’nde son hafta maçları Cumartesi günü oynandı. Haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Mimar Sinan Gençlikspor, formalite maçında İskilipgücü’nü konuk etti. İtfaiye Sahası’nda oynanan karşılaşmayı iyi bir futbolla 8-1 kazanan Yeşil-Siyahlılar sezonu 27 puanla tamamlamayı başardı.

Lig ikinciliğini haftalar önce garantileyen H.E.Kültürspor ise sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 10-0 yenerek sezonu 23 puanla tamamladı.

ŞAMPİYON KUPASINA KAVUŞTU

Mimar Sinan Gençlikspor ile İskilipgücü arasında oynanan sezonun son maçının ardından Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından kupa töreni düzenlendi. İtfaiye Sahası’nda gerçekleşen törene, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, kulüp temsilcileri ve aileler katıldı. AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı tüm takımları tebrik ederek şampiyon Mimar Sinan Gençlikspor’un kupasını elleriyle teslim etti.

(Rıfat KARA)