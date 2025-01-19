Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 5.Grup 16.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda Çankırı FK’nın konuğu oldu. Çankırı Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Çorum temsilcisi 8.dakikada taç atışından sonra doğan pozisyonda İbrahim’in golüne engel olamayınca 1-0 geriye düştü. Golden sonra da zaman zaman etkili olan Mimar Sinanspor ilk yarıda beraberlik golünü bulamayınca soyunma odasına 1-0 geride girdi. İkinci yarıya önde baskı yaparak başlayan Yeşil-Siyahlılar bulduğu pozisyonları cömertçe harcayınca 63.dakikada kalesinde ikinci golü gördü. 79.dakikada Fatih Serkan’ın kırmızı kart görmesi ile oyundan tamamen düşen Çorum temsilcisi 90+2.dakikada kalesinde üçüncü golü görerek maçtan 3-0 yenik ayrıldı.

Bu sonucun ardından Çorum temsilcisi 19 puanda kalırken, ev sahibi Çankırı FK ise 32 puana yükseldi.