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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nün Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak 2023 farklı istasyonda milyonlarca fidanın toprakla buluşturulması ile kutlanacağını açıkladı.

Buna göre Çorum’da da 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı kurulacağını açıklayan Vali Zülkif Dağlı, ilimiz Bayat İlçesi’nde yarın (11 Kasım 2023 Cumartesi) saat 10.30’da Kaymakam Zülkif Dağlı Hatıra Ormanı’nda “Geleceğe nefes, Cumhuriyete nefes” sloganı ile tören yapılacak. Türkiye genelinde fidan dikimi saat 11.11’de eş zamanlı olarak yapılacak.