Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira kontratlarının e-Devlet üzerinden yapılmasını sağlayacak çalışmasını tamamladı. Yeni sistem bu hafta itibarıyla devreye girerken, ilk aşama kullanıma sunuldu. Yıl sonunda ikinci aşamanın da tamamlanması planlanıyor. Peki, sistem nasıl çalışacak, vatandaşlar bu yenilikten nasıl faydalanacak?

Sistemin İşleyişi ve Kontrat Hazırlama

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, sistemin işleyişini şöyle açıkladı: e-Devlet’te oluşturulan “ Kira Sözleşmesi” menüsü üzerinden vatandaşlar, taşınmazlarına ait kira sözleşmelerini hazırlayabilecekler. Şu an için sadece gerçek kişiler bu hizmetten faydalanabiliyor, şirketler henüz dahil edilmedi. Hisseli taşınmazlarda en fazla 10 hissedar sisteme onay verebilirken, kefiller ve kiracılar da onay işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirebilecek.

Barkodlu Belge Dönemi Başlıyor

Sistemin en büyük yeniliklerinden biri, onaylanan kira sözleşmelerinin barkodlu olarak oluşturulması. Bu, noter onayına gerek kalmadan kira sözleşmelerinin doğrulanmasını sağlıyor. Elektrik, su, doğalgaz gibi abonelik işlemlerinde ve bazı bankalar gibi kurumlarda kontrat sunma gerekliliği azalacak. Ayrıca, bu düzenleme sahtecilik risklerini de ortadan kaldırarak güvenliği artıracak.

Kira Gelirlerinin Kayıt Altına Alınması

Yeni sistemle kira sözleşmeleri dijital ortamda kaydedilecek. Bu, kira gelir beyannamelerinin eksiksiz verilmesini teşvik ederek vergi kaçaklarının önüne geçilmesine katkı sağlayacak. Ülkemizde kira beyannamelerinin verilme oranı düşük seviyelerde bulunurken, dijitalleşme ile bu oranın artırılması hedefleniyor.

İkinci Aşama ve Emlak İşletmelerinin Rolü

İkinci aşama, emlak işletmelerinin sürece dahil olmasını kapsıyor ve yıl sonunda devreye alınması planlanıyor. Emlak işletmeleri, kira sözleşmelerini hazırlayıp taraflara onay için sunabilecek. Bu düzenleme, emlak sektöründe önemli bir adım olarak görülüyor.

Kira Fiyatları ve Piyasa Yansımaları

Uzmanlar, sistemin yaygınlaşmasıyla kira fiyatlarının izlenmesinde kolaylık sağlayacağına, arz ve talep verilerinin daha sağlıklı toplanmasına katkı yapacağına dikkat çekiyor. Böylece, konut piyasasının dinamikleri daha yakından takip edilebilecek.

Mevcut Kira Sözleşmeleri İçin Yenileme Gerekmiyor

Mevcut kira sözleşmelerinin yenilenmesi zorunlu değil. Taraflar, mevcut kontratları ile devam edebilirler.